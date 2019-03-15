2019-03-15T09:23:04+03:00
Общество

В Екатеринбург не пустили 12 тысяч пар контрафактных носков из Казахстана

Ущерб составил 7,7 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Тюменские таможенники совместно с пограничниками пресекли ввоз крупной партии контрафактной одежды в Екатеринбург. На российско-казахстанской границе в Курганской области они остановили фуру, груженую 12 тысячами пар носков.

При досмотре выяснилось, что носки маркированы известными товарными брендами «FILA» и «TOMMY HILFIGER».

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Таможенники направили в адрес представителей правообладателей товарных знаков запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Представители «FILA» и «TOMMY HILFIGER» подтвердили незаконность использования товарных знаков и оценили причиненный ущерб в 7 миллионов 752 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Материалы дела направлены в УМВД по Курганской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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