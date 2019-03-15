В Екатеринбург не пустили 12 тысяч пар контрафактных носков из Казахстана
Тюменские таможенники совместно с пограничниками пресекли ввоз крупной партии контрафактной одежды в Екатеринбург. На российско-казахстанской границе в Курганской области они остановили фуру, груженую 12 тысячами пар носков.
При досмотре выяснилось, что носки маркированы известными товарными брендами «FILA» и «TOMMY HILFIGER».
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
- Таможенники направили в адрес представителей правообладателей товарных знаков запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Представители «FILA» и «TOMMY HILFIGER» подтвердили незаконность использования товарных знаков и оценили причиненный ущерб в 7 миллионов 752 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Материалы дела направлены в УМВД по Курганской области.
ИСТОЧНИК KP.RU