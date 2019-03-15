2019-03-15T09:00:32+03:00
Спорт

«Автомобилист» проиграл в первом матче полуфинала на Востоке

Уфимский «Салават Юлаев» превзошел уральцев всухую
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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Хоккеисты «Автомобилиста» разочаровали своих болельщиков. Накануне подопечные Андрея Мартемьянова встречались с уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках первого полуфинала Восточной конференции.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

А еще за несколько дней до этого екатеринбургские фанаты простаивали на улице по несколько часов, чтобы купить заветные билеты на матч. Очереди растягивались на десятки метров. Однако долгожданный победы зрители так и не увидели.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

Если в первом периоде команды шли вровень, показывая динамичную, почти без остановок игру, то во втором временном отрезке «шоферы» стали заметно уступать: как в обороне, так и в контратаках.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

- Начались взаимные удаления, одно из которых все и решило, - рассказали в пресс-службе клуба. - Наша команда почти на полторы минуты осталась втроем, и «Салават Юлаев» сумел открыть счет.

Чуть позже ситуация повторилась, но теперь перевес был уже на стороне уральцев, однако реализовать большинство они так и не смогли. Как ни старался «Автомобилист», эта шайба в итоге стала единственной в матче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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