В Екатеринбурге будут судить «агронома», вырастившего у себя дома 70 кустов конопли

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-15T08:29:42+03:00

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Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Он обвиняется в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, и покушении на их сбыт.

Мужчина купил семена конопли и за пару месяцев вырастил в садом домике в Верх-Исетском районе 72 куста. Выращенные растения обвиняемый собирался продать.

- Довести до конца преступный умысел обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия у него было обнаружены и изъяты части и целые растения конопля, содержащие наркотическое средство, общей массой свыше 1,9 килограмма.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям: в первом случае ему грозит до 15 лет колонии, во втором - до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU