В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 13 человек

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-15T07:32:00+03:00

Когда прибыли пожарные мужчина уже был без сознания Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге из дома на улице Московская пожарные спасли 13 человек. Минувшей ночью там загорелась квартира на первом этаже. Едкий дым начал быстро заволакивать подъезд, поэтому прибывшие на место огнеборцы немедленно эвакуировали всех соседей, проживающих этажами выше.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 12 человек, из них 3 детей. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры по лестничным маршам спасен 1 человек. Площадь пожара составила два квадратных метра, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Хозяин злополучной квартиры сильно пострадал, медики диагностировали у него ожоги и отравление угарным газом. Как рассказали соседи, сам бы мужчина вряд ли выбрался из огненной ловушки. Он жил один и из-за проблем со здоровьем плохо ходил.

ИСТОЧНИК KP.RU