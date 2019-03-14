В Реже директор предприятия не заплатил больше 200 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-14T16:57:34+03:00

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В Реже будут судить директора местного предприятия, который уклонялся от уплаты налогов. По версии следствия, деньги он не платил с 2012 по 2016 год. Всего государство не досчиталось порядка 213 миллионов рублей.

- Кроме того, в период с марта 2017 по февраль 2018 годов обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135 миллионов рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Свою вину обвиняемый под тяжестью неопровержимых улик признал в полном объеме.

Для раскрытия преступления следователям пришлось допросить более 45 свидетелей. Также суд уже наложил арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU