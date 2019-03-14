Жительница Камышлова убила в гостях 56-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-14T16:25:58+03:00

Во время следственного эксперимента женщина показала, как совершила преступление. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ее лишили свободы на семь лет

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В Камышлове состоялся суд над 36-летней местной жительницей. Она обвинялась в убийстве своего знакомого.

- 25 августа 2018 года подсудимая, находясь в гостях в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с 56-летним мужчиной, также находившимся в данном жилом помещении, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе ссоры злоумышленница вооружилась хозяйственно-бытовым ножом и причинила им своему оппоненту несколько ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU