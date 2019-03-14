2019-03-14T15:52:24+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле мошенники под предлогом льгот за ЖКХ обчистили двух пенсионерок

Одна старушка лишилась месячной пенсии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В случае визитов незнакомцев пенсионеров призывают звонить родственникам или в дежурную часть полицииВ случае визитов незнакомцев пенсионеров призывают звонить родственникам или в дежурную часть полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле полиция разыскивает злоумышленников, которые обманов воруют деньги у пенсионеров. Жертвами злоумышленников уже стали две старушки.

Первой пострадавшей оказалась 84-летняя жительница дома по улице Ломоносова. К пенсионерке пришел молодой человек, якобы из центра по работе с ветеранами. Гость сообщил, что бабушке положена компенсация за жилищно-коммунальные услуги в размере 6 тысяч рублей.

Доверчивая хозяйка пригласила посетителя в квартиру, где тот записал данные ее пенсионного удостоверения, а потом достал две пятитысячные купюры.

- Посетовав на отсутствие разменных денег, попросил у женщины сдачи. Пенсионерка сослалась на отсутствие нужной суммы, показав, что есть только купюра номиналом в 2 тысячи и порядка 600 рублей в кошельке. Молодой человек тут же пересчитал деньги и, пообещав заглянуть на следующий день, быстро вышел, прихватив наличность. Пока пенсионерка сообразила, что деньги исчезли, мужчина уже выбежал из подъезда. Только после праздников пенсионерка смогла дозвониться до центра по работе с ветеранами, где ей посоветовали обратиться в полицию, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Второй жертвой стала 82-летняя тагильчанка с улицы Дружинина, которая вообще осталась без пенсии благодаря «заботливым» лжеработникам администрации. Сначала в квартиру вошел один молодой человек, сообщив, что будет производить перерасчет по оплате за "коммуналку".

Пока женщина общалась с ним в комнате, на кухню прошел второй мужчина. Пенсионерка не сразу обнаружила пропажу 27 тысяч, которые лежали в кошельке в сумке.

- Представители по работе с ветеранами не оказывают никаких услуг, касающихся денежных выплат. Помощь в виде уборки квартир и покупки продуктов в магазинах оказывается только через кассационные районные центры, специалисты которых закреплены за ветеранами. Какие-либо выплаты осуществляются только через пенсионный фонд, - объясняют в городской организации ветеранов.

В случае визитов незнакомцев пенсионеров призывают звонить родственникам или в дежурную часть полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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