2019-03-14T15:14:06+03:00
Общество

Не прошло и года: глава «Водоканала» Евгений Буженинов уходит в отставку

Руководитель МУПа написал заявление по собственному желанию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Евгений Буженинов (на фото справа) Фото: екатеринбург.рфЕвгений Буженинов (на фото справа) Фото: екатеринбург.рф
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В «Водоканале» Екатеринбурга очередные кадровые перестановки. За последний год там с завидным постоянством меняются генеральные директора.

Весной прошлого 2018-го пост покинул Александр Ковальчик, которому предложили возглавить областное Министерство экономики. Его место в мае занял Евгений Буженинов. А теперь и он решил уйти в отставку, руководитель МУПа уже подал заявление по собственному желанию.

В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что исполняющим обязанности назначен заместитель Евгения Буженинова по безопасности Александр Разбойников. Кто же станет новым директором предприятия, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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