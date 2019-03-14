2019-03-14T14:47:57+03:00
Общество

На празднование Дня Победы в Екатеринбурге потратят 19,5 миллиона рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Деньги выделят из городской казныДеньги выделят из городской казныФото: Алексей БУЛАТОВ
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На празднование Дня Великой Победы мэрия Екатеринбурга выделит из городской казны 19,5 миллиона рублей. Именно такая сумма должна покрыть организацию, проведение и техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Цель - обеспечить создание праздника для жителей и гостей города, провести мероприятия, направленные на ветеранскую аудиторию, а также на все возрастные группы и социальные слои граждан. Планируемое количество присутствующих - до 500 000 человек, - говорится в техзадании.

Среди перечня мероприятий, запланированных на 9 мая - вахта памяти у вечного огня, торжественный прием ветеранов спорта-участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, торжественное возложение цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, Парад войск Екатеринбургского гарнизона, Гала-концерт участников XX фестиваля ветеранских хоровых коллективов, Патриотическая акция «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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