На празднование Дня Победы в Екатеринбурге потратят 19,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-14T14:47:57+03:00

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На празднование Дня Великой Победы мэрия Екатеринбурга выделит из городской казны 19,5 миллиона рублей. Именно такая сумма должна покрыть организацию, проведение и техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Цель - обеспечить создание праздника для жителей и гостей города, провести мероприятия, направленные на ветеранскую аудиторию, а также на все возрастные группы и социальные слои граждан. Планируемое количество присутствующих - до 500 000 человек, - говорится в техзадании.

Среди перечня мероприятий, запланированных на 9 мая - вахта памяти у вечного огня, торжественный прием ветеранов спорта-участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, торжественное возложение цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, Парад войск Екатеринбургского гарнизона, Гала-концерт участников XX фестиваля ветеранских хоровых коллективов, Патриотическая акция «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU