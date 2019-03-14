На Урале вслед за поджигателем дома, в котором погибли три человека, будут судить пожарного

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-14T14:09:11+03:00

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В Верхотурье продолжатся судебные процессы по делу о поджоге жилого двухквартирного дома. Одно из жилищ специально поджег местный житель. Так Виктор Чупров хотел отомстить своему знакомому. Однако семья планируемой жертвы выжила, а вот их соседи: 65-летний пенсионер и дети двух и трех лет выбраться не смогли.

В конце февраля поджигателя осудили, назначив ему пожизненный срок. Теперь прокуратура утвердила новое обвинительное заключение - в отношении одного из пожарных, который тушил злополучный дом. Огнеборца обвиняют халатности, повлекшей смерть.

- Обвиняемый, обеспеченный необходимым снаряжением, лично осуществляя разведку внутри квартиры, к поиску людей отнесся небрежно, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Несмотря на общую площадь квартиры - менее 40 квадратных метров - имеющихся навыков разведки на пожаре, обвиняемый не проверил детскую кроватку, в которой находились дети, и диван, на котором лежал мужчина, хотя данные предметы мебели были расположены непосредственно на пути его следования. Произведя разведку только части квартиры, обвиняемый от дальнейшей разведки отказался.

Спасти людей, забежав в задымленный дом, попытался отец малышей, который к этому времени примчался из другого города, что в 20 километрах от Верхотурья.

К сожалению, пенсионер и двухлетний ребенок скончались. Трехлетний малыш выжил, но получил серьезные ожоги и отравление угарным газом.

- Помимо этого, после ликвидации пожара, с целью скрыть свое преступное бездействие, обвиняемый указал в рапорте, акте о пожаре и доложил своему руководству заведомо подложные сведения о том, что дети и мужчина-инвалид спасены пожарными в результате разведки, - добавили в надзорном ведомстве.

На пожарного завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU