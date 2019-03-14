2019-03-14T12:25:36+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для карт «Мир»

Сервис совместим не только с устройствами, обслуживающими бесконтактные карты, но и с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты с магнитной полосой
Поделиться:
Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ реализовал поддержку мобильного платежного сервиса Samsung Pay для карт «Мир», выпущенных Банком. Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Главной особенностью сервиса является то, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами, обслуживающими бесконтактные карты, но и с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты с магнитной полосой.

Оплата с помощью Samsung Pay занимает минимум времени. Для того, чтобы совершить операцию, необходимо:

- провести по экрану снизу вверх;

- выбрать карту «Мир» Банка УРАЛСИБ;

- авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения;

- после этого поднести устройство к платежному терминалу и получить чек (так же как при оплате по обычной банковской карте).

В Samsung Pay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает гораздо более высокий уровень безопасности платёжных операций по карте. Специальный цифровой код – токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.

Для того, чтобы начать использовать сервис, достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в СМС-сообщении от Банка, и добавить подпись в приложение Samsung Pay. Для получения кода на смартфон у клиента должен быть поключен СМС-сервис.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не прошло и года: глава «Водоканала» Евгений Буженинов уходит в отставку
На празднование Дня Победы в Екатеринбурге потратят 19,5 миллиона рублей
На Урале вслед за поджигателем дома, в котором погибли три человека, будут судить пожарного
Просто решил погулять: второклассник из Тагила после уроков в одиночку уехал в Екатеринбург
Житель Екатеринбурга убил незнакомца, приняв его за наркозакладчика
Больница Екатеринбурга заплатит пациенту-инвалиду 200 тысяч за неверный диагноз
ВТБ Регистратор заключил соглашение с китайской компанией «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологии»
Полицейские Екатеринбурга в рамках «контрольной закупки» накрыли бордель
Спасатели измерили толщину льда на Городском пруду Екатеринбурга
Жительница уральского поселка засудила УК за свалку у дома на 50 тысяч рублей
На Урале предприниматель за три дня погасил 5-миллионный долг, чтобы не лишиться лесного участка
В Екатеринбурге будут судить гастарбайтера, избившего своего начальника восемь лет назад
Тушили полсотни пожарных: в уральской столице сгорел жилой дом на две семьи
В Екатеринбурге автоледи насмерть сбила пешехода
Фабрика-кухня завода «Уралмаш» оказалась на грани обрушения
Житель Рефтинского сел на семь лет за то, что избил и ограбил 85-летнюю пенсионерку