Просто решил погулять: второклассник из Тагила после уроков в одиночку уехал в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-14T12:29:42+03:00

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Второклассник из Нижнего Тагила поставил на уши весь город. Обычно после уроков 8-летнего школьника забирает старшая сестра, но в этот раз ребенок решил не ждать ее и пойти погулять.

Оставив в классе портфель и сменку, мальчик вышел на улицу. Однако погулять ребенку вздумалось не возле школы и даже не в своем городе. Недолго думая, второклассник отправился на железнодорожный вокзал и купил билет до Екатеринбурга.

- На станции Нижний Тагил поступило сообщение полицейского патрульно-постовой службы полиции о том, что несколько минут назад к ним обратилась старший билетный кассир, которая пояснила, что в электропоезде сообщением «Нижний Тагил-Екатеринбург» замечен несовершеннолетний без сопровождения взрослых, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

Сняли мальчика с поезда на станции Невьянск. К этому моменту его мать уже написала заявление в полицию о пропаже ребенка. О том, куда он планирует направиться, школьник никому не сказал. Сотрудники транспортной полиции провели с мальчиком профилактическую беседу, а родителей предупредили об ответственном исполнении обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU