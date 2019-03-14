Житель Екатеринбурга убил незнакомца, приняв его за наркозакладчика

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-14T11:23:49+03:00

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В Екатеринбурге посадили мужчину, который убил ни в чем не повинного горожанина. При этом инцидент произошел посреди бела дня, на глазах многочисленных прохожих.

Возле детской площадки одного из домов по улице Краснофлотцев пьяный обвиняемый заметил незнакомца. Подсудимому показалось, что мужчина ищет «закладку». Злоумышленник решил проучить «наркомана» и бросился на пострадавшего с кулаками. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

- Злоумышленник попытался скрыться, но уйти от ответственности ему не удалось, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Молодой человек был задержан в квартире своей знакомой, где прятался под диваном.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU