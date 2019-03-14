2019-03-14T11:05:21+03:00
Здоровье

Больница Екатеринбурга заплатит пациенту-инвалиду 200 тысяч за неверный диагноз

Из-за этого пенсионеру пришлось делать операцию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Диагноз изменили, когда пациент пришел на прием в третий разДиагноз изменили, когда пациент пришел на прием в третий разФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала 36-ю больницу выплатить пациенту 200 тысяч рублей.

Сначала пожилой мужчина-инвалид обратился в травмпункт при медучреждении. Здесь пенсионеру сделали рентген, после чего постановили диагноз - перелом хирургической шейки правой плечевой кости без смещения, наложили гипс и выписали обезболивающие.

Однако на третьем приеме врач вдруг изменил диагноз, установив перелом головки правой плечевой кости, а также указал в медкарте застарелый задний вывих правого плеча, повреждение Хилл-Сакса.

В тот же день пенсионера положили в стационар. В отделении ему провели операцию по вправлению вывиха и фиксации сломанных костей пластиной.

- Однако проверка в рамках программы обязательного медицинского страхования выявила дефекты при амбулаторном лечении. пациенту не сделали рентгенографию правого плечевого сустава в аксиллярной проекции, что впоследствии привело к поздней диагностике заднего вывиха правого плеча и оперативному лечению, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В интересах пациентки был направлен иск в суд с требованием взыскать с больницы компенсацию морального вреда.

В судебном заседании между истец и ответчик заключили мировое соглашение, по которому медучреждение выплатит пенсионеру-инвалиду 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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