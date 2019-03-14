ВТБ Регистратор заключил соглашение с китайской компанией «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологии»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-14T10:45:46+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ Регистратор заключил соглашение о сотрудничестве с лидером рынка электронных подписей в Китае – компанией «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологии». Документ предусматривает внедрение электронной подписи в документооборот между российскими и китайскими предприятиями. Стороны также договорились о проведении совместных практических мероприятий и оказании консультационной поддержки представителям бизнеса, в том числе клиентам ВТБ Регистратор.

Подписание состоялось в рамках стратегического партнерства группы ВТБ с азиатскими компаниями, при поддержке Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Соглашение позволит создать дополнительные условия для притока инвестиций из Китая в российскую экономику, расширить присутствие китайских акционерных обществ в России, а также повысить уровень защиты прав их акционеров и инвестиций.

Константин Петров, генеральный директор ВТБ Регистратор, прокомментировал: «Уверен, что сотрудничество с «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологий» будет способствовать укреплению торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем. Мы ожидаем, что совместная работа с китайской компанией позволит нам увеличить клиентскую базу и развивать новые направления на рынке электронных услуг, в том числе на нашей платформе Маркетплейс».

- Использование российскими и китайскими контрагентами качественного продукта для идентификации контрагента, будет способствовать повышению доверия между ними и, как результат, росту объема торгового оборота между нашими странами. Уверен, что ВТБ Регистратор, один из крупнейших реестродержателей России, станет для нас важным стратегическим партнером в развитии российского рынка цифровых услуг, - отметил Президент компании «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологии» Ли Сяоман.

ИСТОЧНИК KP.RU