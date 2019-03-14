Спасатели измерили толщину льда на Городском пруду Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-14T09:43:47+03:00

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В Екатеринбурге представители МЧС измерили толщину льда на Городском пруду. Кто-то там укорачивает путь к месту назначения, минуя мосты, кто-то увлекается подледным ловом рыбы. С наступлением весеннего тепла многие не меняют своих привычек и продолжают выходить на лед.

– По результатам замеров толщины льда, проведённых сегодня на городском пруду, из 50 сантиметров ледяного покрова городского пруда почти половина – это наледь. То есть пропитанная водой ледяная крошка, не способная выдерживать нагрузку. И с каждым днём твёрдого льда становится всё меньше. Причём, замеры мы делали недалеко от берега, а в русле лёд может быть еще тоньше, – рассказал старший государственный инспектор ГИМС Сергей Кабаков.

Мужчине, переходившему, пруд по одной из тропинок, вручили памятку по правилам поведения на водоёмах и пояснил:

– Выходя на лёд, вы наверняка видели аншлаг, предупреждающий об опасности выхода на водоём, и совершенно напрасно его проигнорировали. В Екатеринбурге уже не первый день держатся положительные температуры, вчера прошёл дождь, и всё это влияет на структуру льда, его прочность. Находиться сейчас на поверхности пруда опасно. Для собственной безопасности используйте для пешеходных прогулок мосты.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Не остался без внимания сотрудников МЧС и рыбак, разместившийся со снастями неподалёку. Мужчине объяснили, что находиться на льду становится небезопасно и порекомендовали оставить своё хобби до следующей зимы.

– Осенний и зимний лёд, если он недостаточно прочный, «предупреждает» об этом характерным треском, даёт время остановится, вернуться назад. Коварство весеннего льда в том, что он разрушается под человеком почти беззвучно, внезапно. Особое внимание необходимо уделить детям и предупредить их о недопустимости выхода на лед и, тем более, катания на льдинах. Берегите себя и своих близких – подытожил Сергей Кабаков.

ИСТОЧНИК KP.RU