Жительница уральского поселка засудила УК за свалку у дома на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-14T09:10:31+03:00

При этом платежки за уборку отходов жильцы получали регулярно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые отходы уже начали гнить и разлагаться

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Жительница поселка Верхняя Черемшанка пожаловалась в Роспотребнадзор на управляющую компанию. По словам женщины, коммунальщики «забыли» о вывозе мусора с придомовой территории на улице Проходчиков.

Специалисты ведомства вышли с проверкой и обнаружили, что Нижнетагильское МУП «Городская управляющая компания», нарушает целый ряд экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Возле домов не были установлены контейнеры, из-за чего образовалась несанкционированная свалка. Также УК не обеспечила оборудование специальной площадки водонепроницаемым покрытием - бетонным или асфальтовым, бордюром и зелеными насаждениями по периметру.

Складирующиеся отходы загнивали и разлагались. При этом платежки за уборку отходов жильцы получали регулярно.

В отношении МУПа был составлен протокол об административных правонарушениях, по рассмотрению которого суд Нижнего Тагила оштрафовал предприятие на 50 тысяч рублей.

- Защитник управляющей компании подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на отсутствие вины юридического лица в содеянном, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. - Судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения постановления первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU