2019-03-14T08:30:52+03:00
Общество

На Урале предприниматель за три дня погасил 5-миллионный долг, чтобы не лишиться лесного участка

Мужчина не пожелал расставаться с 13 гектарами, приносящими немалую прибыль
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Сысерти судебные приставы добились от предпринимателя погашения долга, от которого мужчина уклонялся два года.

Бизнесмен взял у другого предпринимателя порядка двух миллионов рублей по договору займа под проценты, однако возвращать сумму не спешил. Тогда займодатель стал требовать свои средства через суд. По вынесенному решению с набежавшими процентами должник был обязан выплатить чуть больше пяти миллионов рублей.

- При возбуждении исполнительного производства судебными приставами был совершен выход по месту жительства должника. Гражданина дома не оказалось, однако во дворе дома имелся частный «автопарк»: Тойота Ленд Круйзер, Тойота Хайлендер, УАЗ и ЗИЛ 131. Из ответов органов ГИБДД на запросы стало известно, что автомобили принадлежат должнику. Кроме того, неплательщик имеет пользовании лесной участок в 13 гектаров, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Машины и участок, приносящий немалый доход, арестовали. После этого бизнесмен пришел на прием, взял квитанции для оплаты и в течение трех дней полностью погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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