В Екатеринбурге будут судить гастарбайтера, избившего своего начальника восемь лет назад

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-14T08:10:36+03:00

Все это время мужчина скрывался на родине, сменив имя и фамилию

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Полиция Екатеринбурга направила в суд дело о разбойном нападении на директора строительной фирмы, которое произошло восемь лет назад.

В октябре 2010-го двое рабочих, которые приехали на заработки из Ближнего Зарубежья, ворвались в офис работодателя на улице Авиационной и битами избили своего начальника. После нападавшие похитили из сейфа деньги и ценное имущество на 1 миллион рублей.

Одного из злоумышленников поймали почти сразу. Мужчина сознался, что на преступление пошел ради легкой наживы. На данный момент он отбывает срок в колонии. Его соучастника объявили в международный розыск.

До 2018 года гастарбайтеру успешно удавалось играть с правоохранителями в "кошки-мышки". Выдал себя беглец новым преступлением - его поймали в Курганской области за незаконное пересечение границы.

- Все это время мужчина скрывался на родине, где благодаря особенностям местного законодательства он беспрепятственно сменил свои персональные данные. После, объявленный в розыск гражданин попытался под другим именем вновь проникнуть на территорию Российской Федерации, но был задержан и впоследствии осужден районным судом Зауралья к полутора годам лишения свободы, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Уже отбывая наказание в колонии, мигрант прошел дактилоскопию, и ее результаты по базе данных совпали с отпечатками пальцев иностранцагражданина, который в 2009 году судом Екатеринбурга был осужден за грабеж.

Оказалось, что речь об одном и том же человеке, который под своим первоначальным именем числится в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

Сейчас мужчина по запросу следователя этапирован в Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU