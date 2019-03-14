Тушили полсотни пожарных: в уральской столице сгорел жилой дом на две семьи

СЕГОДНЯ 07:29 2019-03-14T07:31:23+03:00

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Минувшей ночью две семьи екатеринбуржцев остались без крыши над головой. В 1:40 на улице Старателей вспыхнул частный жилой дом на двух хозяев.

Фото: служба спасения "Сова"

Огонь мгновенно охватил деревянный дом, баню и надворные постройки. В общей сложности площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Фото: служба спасения "Сова"

На место ЧП стянули сразу несколько пожарных расчетов. Дом тушили 47 огнеборцев на 12 единицах спецтехники. Работы осложнялись тем, что пламя успело перекинуться на крышу соседнего дома и баню. Кроме того в момент ЧП в горящем жилище находились люди.

Фото: служба спасения "Сова"

- Звеном газодымозащитной службой спасены четыре человека. В 2:34 огонь локализован, в 3:07 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 7:40, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Повреждены надворные постройки и баня, перегородки и кровля частного жилого дома сгорели.

Фото: служба спасения "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU