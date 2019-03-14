В Екатеринбурге автоледи насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-14T08:15:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге минувшим вечером на "Пионерке" под колесами машины погиб пешеход. Трагедия произошла около 23:30 на улице Сулимова.

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель Fiat Doblo при движении по Сулимова со стороны Чекистов в сторону Учителей допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: служба спасения "Сова"

Удар пришелся на правую часть иномарки и был такой силы, что пострадавший скончался на месте до приезда "скорой помощи".

За рулем Fiata находилась 49-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. По факту смертельного ДТП начало дознание.

ДТП на Пионерке.Видео: служба спасения "Сова"

Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора или по "зебре". В темное время суток необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Автолюбителям, в свою очередь, необходимо соблюдать ПДД, скоростной режим и учитывать погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU