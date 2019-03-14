В Екатеринбурге автоледи насмерть сбила пешехода
В Екатеринбурге минувшим вечером на "Пионерке" под колесами машины погиб пешеход. Трагедия произошла около 23:30 на улице Сулимова.
Фото: служба спасения "Сова"
- Водитель Fiat Doblo при движении по Сулимова со стороны Чекистов в сторону Учителей допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: служба спасения "Сова"
Удар пришелся на правую часть иномарки и был такой силы, что пострадавший скончался на месте до приезда "скорой помощи".
За рулем Fiata находилась 49-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. По факту смертельного ДТП начало дознание.
ДТП на Пионерке.Видео: служба спасения "Сова"
Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора или по "зебре". В темное время суток необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Автолюбителям, в свою очередь, необходимо соблюдать ПДД, скоростной режим и учитывать погодные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU