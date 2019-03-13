2019-03-13T16:47:08+03:00
Общество

Фабрика-кухня завода «Уралмаш» оказалась на грани обрушения

В 2014 году ее признали памятником архитектуры
Олег Галимов
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Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского районаФото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района
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Одно из самых старинных зданий Екатеринбурга фабрика-кухня завода «Уралмаш» оказалось на грани обрушения. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры Орджоникидзевского района.

Стены здания могут рухнуть в любой момент. Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района

Стены здания могут рухнуть в любой момент. Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района

Кроме того к работе привлекли специалистов государственного строительного надзора и управления по охране памятников культуры Свердловской области.

Одна из многих дыр в полу. Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района

Одна из многих дыр в полу. Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района

По итогам проверки будет решен вопрос о подаче иска о приведении объекта в надлежащее состояние, а также станет известно продолжит ли размещаться на первом этаже продуктовый магазин известной торговой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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