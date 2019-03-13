Фабрика-кухня завода «Уралмаш» оказалась на грани обрушения
Одно из самых старинных зданий Екатеринбурга фабрика-кухня завода «Уралмаш» оказалось на грани обрушения. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры Орджоникидзевского района.
Стены здания могут рухнуть в любой момент. Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района
Кроме того к работе привлекли специалистов государственного строительного надзора и управления по охране памятников культуры Свердловской области.
Одна из многих дыр в полу. Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района
По итогам проверки будет решен вопрос о подаче иска о приведении объекта в надлежащее состояние, а также станет известно продолжит ли размещаться на первом этаже продуктовый магазин известной торговой сети.
ИСТОЧНИК KP.RU