2019-03-13T15:54:37+03:00
Происшествия

Житель Рефтинского сел на семь лет за то, что избил и ограбил 85-летнюю пенсионерку

Старушка чудом смогла вырваться и забежать к соседям
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина несколько раз ударил старушку доскойМужчина несколько раз ударил старушку доскойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Асбестовский суд отправил за решетку жителя поселка Рефтинский, который чуть не убил 85-летнюю пенсионерку.

Ночью старушке позвонили по домофону и попросили открыть подъездную дверь. Удивленная тем, кто же мог прийти к ней в такой час, пожилая женщина открыла и дверь квартиры. В следующее мгновение в жилище ворвался незнакомец.

- Он взял находящуюся в квартире деревянную доску и ударил женщину, после чего стал ее душить и требовать деньги, испуганная женщина сказала где лежат деньги, после чего вырвалась и забежала к соседям, - рассказали в МО МВД России «Асбестовский».

По горячим следам был задержан безработный, ранее судимый за аналогичное преступление 36-летний местный житель.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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