2019-03-13T14:25:01+03:00
Общество

В выходные парковка на Площади 1905 года превратится в гигантский рынок

В центре города пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В ближайшие субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, в центре Екатеринбурга вновь будет шуметь бойкая торговля. На Площади 1905 года пройдет очередная ярмарка выходного дня.

Торговые ряды будут заполнены продукцией местных сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. Прилавки будут изобиловать разнообразие колбасных и мясных деликатесов, молоком и молочными продуктами, овощами и фруктами, грибами и ягодами, орехами, сладостями, медом и морепродуктами.

Также гости смогут отведать свежевыпеченный хлеб, блинчики и пироги, булочки, коврижки и шаньги, приготовленные по рецептам русских и татарских мастеров.

- На время работы ярмарки транспортные средства горожан и гостей города не смогут размещаться на площади 1905 года. Действующая парковка будет закрыта уже с 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Оставить свой машины автомобилисты смогут на примыкающих улицах Урицкого и Володарского или подземном паркинге ТРЦ "Пассаж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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