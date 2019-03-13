2019-03-13T13:43:32+03:00
Происшествия

В Твери задержали бездомного, изнасиловавшего в Екатеринбурге 84-летнюю старушку

Мужчина недавно освободился из тюрьмы и часто пьянствовал, скитаясь по городам страны
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ранее мужчина был судим за убийство и имущественные преступленияРанее мужчина был судим за убийство и имущественные преступленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи и полицейские вычислили и задержали в Твери бездомного, который в Екатеринбурге изнасиловал 84-летнюю пенсионерку.

За несколько месяцев до этого мужчина вышел из колонии. На свободе обвиняемый вел бродяжнический образ жизни, скитаясь по городам страны, заехав однажды и в Екатеринбург.

Сойдя с поезда, мужчина намахнул спирта, после чего залез в попавшийся ему по дороге частный дом, где находилась одинокая пожилая женщина. После надругательства над несчастной старушкой обвиняемый бросился бежать, но обронил свою кепку. Именно она в итоге и привела к задержанию насильника.

- Была назначена молекулярно-генетическая экспертиза для установления профиля лица, причастного к изнасилованию. В ходе экспертного исследования было установлено, что на головном уборе выявлен генетический профиль уроженца Новгородской области, ранее судимого за имущественные преступления и убийство. После этого мужчину объявили в розыск, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Задержали обвиняемого в Твери, где он прятался у знакомого.

- На основании информации сыщиков Екатеринбурга подозреваемый задержан нашими коллегами из города Твери. Оперуполномоченные уголовного розыска выезжали в служебную командировку в этот город и доставили злоумышленника по месту совершения преступления. В настоящее время он содержится под стражей и проверяется на причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

До вынесения приговора мужчина будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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