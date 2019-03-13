В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мегаполис»
По громкой связи всех посетителей попросили покинуть здание
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Мегаполис», расположенного возле Южного автовокзала. По громкой связи всех попросили немедленно покинуть здание.
- Приехали пожарные, полицейские и кинологи, но ничего подозрительного лично мы не заметили. По крайней мере, это не пожар, потому что ни огня, ни даже дыма не было, - рассказали посетители.
В ТЦ за комментарием посоветовали обратиться в полицию, а там, в свою очередь, перенаправили в ФСБ. Федеральная же служба безопасности сказала, что пока комментариев не дает.
ИСТОЧНИК KP.RU