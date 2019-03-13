Свердловские полицейские изъяли из незаконного оборота 27 ружей, ручную гранату и 900 патронов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-13T12:01:19+03:00

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В полицейском главке Среднего Урала подвели итоги первого этапа профилактической операции «Арсенал».

Она направлена на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Уральским сыщикам удалось пресечь 56 преступлений и изъять 27 единиц огнестрельного оружия, одно взрывное устройство, ручная граната, пять детонаторов и 900 штук патронов разного калибра.

- Участковыми уполномоченными во взаимодействии с коллегами из Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства проверено свыше трёх с половиной тысяч законных владельцев оружия на предмет соблюдения ими правил хранения. По результатам обходов выявлено 46 административных правонарушений, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В числе нарушителей оказался и уральский 56-летний браконьер, у которого нашли «ствол» 16 калибра, боекомплект к нему и четыре полиэтиленовых пакета с мясом от убитой косули. Теперь ему грозит реальный срок за незаконную охоту.

ИСТОЧНИК KP.RU