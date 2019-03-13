В поселке Малышева трактор обесточил дом, наехав на газопровод
Всех жильцов экстренно эвакуировали
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В поселке Малышева водитель трактора одновременно устроил ДТП и коммунальную аварию. На улице Мопра мужчина не справился с управлением, выехал на придомовую территорию, где смял газопровод.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- С целью обеспечения безопасности сотрудниками МЧС из жилого дома были эвакуированы 8 человек, из них 3 детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Чтобы избежать утечки газовики и сотрудники энергослужбы обесточили двухэтажный многоквартирник. Люди уже вернулись к себе домой. На данный момент идет восстановление газоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU