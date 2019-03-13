2019-03-13T11:38:47+03:00
Происшествия

В поселке Малышева трактор обесточил дом, наехав на газопровод

Всех жильцов экстренно эвакуировали
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В поселке Малышева водитель трактора одновременно устроил ДТП и коммунальную аварию. На улице Мопра мужчина не справился с управлением, выехал на придомовую территорию, где смял газопровод.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- С целью обеспечения безопасности сотрудниками МЧС из жилого дома были эвакуированы 8 человек, из них 3 детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Чтобы избежать утечки газовики и сотрудники энергослужбы обесточили двухэтажный многоквартирник. Люди уже вернулись к себе домой. На данный момент идет восстановление газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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