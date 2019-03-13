Екатеринбуржец получил 12 суток ареста за тонировку Chevrolet

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-13T11:20:58+03:00

С начала года водитель привлекался за аналогичное правонарушение уже восемь раз

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В Екатеринбурге автоинспекторы поймали злостного рецидивиста-тонировщика. Напротив дома № 1 на улице Бахчиванджи экипаж ДПС остановил Chevrolet с затемненные передними боковыми стеклами. Замер показал, что светопропускная способность составляет лишь 6%.

Сотрудники ГИБДД потребовали снять тонировочную пленку, однако водитель сделать это наотрез отказался. Разбирательство продолжилось в райсуде.

- Было установлено, что с начала этого года мужчина восемь раз привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В последнем случае водитель за нарушение норм светопропускаемости стекол привлекался 5 марта. Тогда решением суда мужчина получил арест на 5 суток, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Однако урока из наказания екатеринбуржец не вынес и уже спустя два дня снова был остановлен полицейскими за излишне темные стекла. На этот раз горе-водителя арестовали на 12 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU