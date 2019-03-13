2019-03-13T10:42:44+03:00
Экономика

Пассажирам поездов дальнего следования холдинга «РЖД» в дни Великого поста предложено постное меню

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В дни Великого поста – с 11 марта по 27 апреля – в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования и вагонах-бистро скоростных и высокоскоростных поездов холдинга «РЖД» пассажирам предложены блюда постного меню, исключающие продукты животного происхождения (мясо, молоко, рыба, яйца).

В постное меню включены блюда из овощей, круп и грибов, в том числе разнообразные овощные салаты и супы, соте с грибами, каши, а также пироги с капустой, картофелем и грибами. Десертное меню предлагает большой выбор фруктов и соков.

Наряду со специальным постным меню пассажирам поездов представлено традиционное, включающее в себя мясные, рыбные и молочные блюда, а также вегетарианское и детское меню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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