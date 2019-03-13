2019-03-13T09:26:14+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов

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Фото: пресс-служа БанкаФото: пресс-служа Банка
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Банк УРАЛСИБ расширил возможности программы «Ипотечные каникулы». Теперь воспользоваться программой могут покупатели апартаментов на первичном рынке недвижимости. Ранее программа распространялась только на сделки по приобретению квартир в многоквартирных домах и таунхаусах на первичном рынке недвижимости.

Программа «Ипотечные каникулы» на покупку апартаментов действует в следующих регионах присутствия Банка УРАЛСИБ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом купить квартиру в многоквартирном доме или таунхаусе с использованием программы «Ипотечные каникулы» по-прежнему можно в любом регионе присутствия Банка.

«Ипотечные каникулы» – программа, разработанная специально с застройщиками – партнерами Банка для клиентов, планирующих покупку недвижимости, но продолжающих арендовать жилье. Согласно условиям, на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей уменьшается. Это позволяет заемщику комфортно совмещать кредитные и арендные платежи. При этом в любой момент клиент может «выйти из каникул» и приступить к погашению ипотеки полноценными платежами Срок ипотечных каникул заемщик выбирает самостоятельно, он составляет от 12 до 24 месяцев. Требования к заемщикам программы «Ипотечные каникулы» аналогичны требованиям по стандартным ипотечным программам Банка.

Ознакомиться с полными условиями программы «Ипотечные каникулы», а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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