В Екатеринбурге из-за ремонта коммунальных сетей закроют две полосы на улице Малышева
В Екатеринбурге сегодня прибавится пробок на улице Малышева. На перекрестке с Чернышевского бригады "Водоканала" будут вести аварийно-восстановительные раскопочные работы, чтобы найти скрытую утечку. Для этого придется перекрыть две из трех полос дороги от центра в направлении ЖБИ.
- При поиске причин появления провала асфальта на проезжей части были отобраны пробы воды, ставшей причиной провала, были проведены диагностические мероприятия с использованием приборов для поиска скрытых утечек. Все проведенные обследования подтвердили утечку на водоводе, - рассказали в пресс-службе МУПа.
Сейчас поврежденные сети отключены. Утечка локализована, холодное водоснабжение ограничено в четырех офисных зданиях.
Водовод был проложен еще в шестидесятые годы прошлого века на глубине три метра. На месте будут работать две аварийно-восстановительные бригады с использованием экскаватора, гидромолота и трех самосвалов для вывоза грунта.
ИСТОЧНИК KP.RU