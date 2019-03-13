На Урале слишком назойливых коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:34 2019-03-13T08:43:19+03:00

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В Екатеринбурге микрофинансовую организацию ООО МФК «СМАРТМАНИ.РУ» оштрафовали за грубое преследование своего клиента-должника. Мужчина в начале прошлого года взял кредит в размере 13 тысяч рублей, однако за полгода сумма его задолженности выросла до 29 тысяч.

Чтобы получить с клиента деньги, коллекторы забрасывали его sms-сообщениями. Не выдержав натиска, мужчина обратился за помощью к приставам.

- Сотрудники УФССП выявили нарушения закона со стороны микрофинансовой организации. Во-первых, за одну неделю были направлены свыше 10 сообщений на телефон должника, тогда как по закону допускается не более 2 в сутки, 4 в неделю и 16 сообщений в месяц, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Во-вторых, при отправке sms микрофинансовая организация скрывала номер телефона, с которого поступали сообщения с требованием погасить долг. Также в сообщениях не содержалось информация о кредиторе и лице, действующем от его имени.

В результате на компанию по займам составили протокол об административном правонарушении, по рассмотрению которого суд оштрафовал ООО МФК «СМАРТМАНИ.РУ» на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU