В Екатеринбурге к концу сентября отремонтируют дороги на девяти улицах

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-13T07:49:29+03:00

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В уральской столице до 23 сентября этого года отремонтируют дороги на девяти улицах. Согласно информации на сайте госзакупок, общая стоимость контрактов составит 416 миллионов рублей.

За эти деньги подрядчики должны привести в порядок проезжие части на: улице Малышева от Восточной до Владимира Высоцкого, на Мира от Малышева до Библиотечной, на Челюскинцев от проспекта Космонавтов до Смазчиков, на Стрелочников, на Черепанова от Готвальда до переулка Выездного, на Восточной от автодороги по Челюскинцев до Первомайской, путепровод на Смазчиков, на Расточной от Технической до Монтажников, эстакады и съезды № 1, 2, 3, а также переулок Невьянский.

- Кроме нового асфальто-бетонного покрытия рабочие должны нанести антикоррозийное покрытие, установить люки, ограждения и дождеприемники, нанести разметку из термопластика, обустроить газоны, - говорится в техзадании.

Средства на ремонт дорог будут выделены из муниципального, областного и федерального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU