Скончался екатеринбургский конькобежец, дважды выступавший на Олимпиаде

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-13T07:22:40+03:00

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Ушел из жизни екатеринбургский конькобежец Андрей Ануфриенко. Спортсмену было 48 лет, он умер еще 6 марта, однако известно о кончине уральца стало только сейчас. О причине смерти пока не сообщается.

- Андрей был участником двух зимних Олимпийских игр, чемпион мира среди юниоров, призёр мировых и европейских первенств, многократный чемпион страны в разных конькобежных дисциплинах. Коллегам по спорту и друзьям Андрей навсегда запомнился как профессионал с большой буквы, добрый и отзывчивый человек. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу, - говорится в сообщении Союза конькобежцев России.

Фото: russkating.ru

Андрей Ануфриенко выступал за национальные сборные СССР и России на всём протяжении 1990-х годов. В 1994-м уралец участвовал в Олимпийских игр в норвежском Лиллихаммере, а в 1998-м - защищал честь страны в японском Нагано.

В последние годы спортсмен работал тренером юношеской команды в хоккейном клубе.

Гражданская панихида состоится 13 марта в Екатеринбурге по адресу: улица Серафимы Дерябиной, 41/А (т/з "Вознесение", 9:45 - 11:00).

ИСТОЧНИК KP.RU