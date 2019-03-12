2019-03-12T19:07:26+03:00
Недвижимость

Жители Свердловской области будут платить за мусор на 10-30% меньше

Скидка на каждого составит не меньше 12 рублей
Лев ИСТОМИН
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"Мусорная реформа" станет меньше бить по кошельку уральцев"Мусорная реформа" станет меньше бить по кошельку уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты прогнозируют снижение платы за сбор, вывоз и утилизацию мусора от 10 до 30% для жителей Свердловской области.

- Изменение платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области неизбежно. Сокращение платежей составит не меньше 12 рублей на человека в месяц, - заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Этого удалось добиться за счет мер областного и федерального правительств. В частности, в Москве приняли постановление о снижении до уровня прошлого года платы региональных операторов за негативное воздействие на экологию.

На уровне области все перерасчеты практически завершены. Их окончательные результаты объявят 14 марта, после того, как их утвердит областная Региональная энергетическая комиссия.

Следующей мерой по облегчению «коммунальной» нагрузки на свердловчан, рассказал министр, станет принятие федерального закона о частичном освобождении регоператоров от налога на добавленную стоимость (НДС).

Законопроект разрабатывается Минстроем России и, как ожидается, в самое ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы. В рамках его реализации, рассчитывают эксперты, снижение тарифов составит еще около 5 %.

На областном уровне вопросы о размере платы на ТКО курирует губернатор Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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