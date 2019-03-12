2019-03-12T18:26:06+03:00
Экономика

Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2

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Фото: пресс-служба Tele2Фото: пресс-служба Tele2
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Мобильный оператор Tele2 запускает уникальный для российского телеком-рынка продукт – перенос остатков услуг для новых абонентов и снижает абонентскую плату на обновленных тарифных планах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Теперь неизрасходованные минуты и гигабайты не сгорают не только у действующих клиентов, но и у абонентов других операторов при подключении к Tele2.

Сервис «Перенос остатков» позволяет не терять в конце месяца минуты и гигабайты, купленные абонентами в рамках своего тарифа, а переносить их на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются в первую очередь. Теперь Tele2 предлагает использовать эту возможность не только своим клиентам, но и абонентам других операторов при переходе на Tele2.

Предложение бесплатно и доступно при подключении к Tele2 или переходе по MNP на тарифы линейки «Мой Tele2». Чтобы воспользоваться услугой, абонент подтверждает наличие остатков. Затем он может перенести минуты и гигабайты, которые не успел израсходовать на тарифе у любого другого оператора.

Оператор запустил новые тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» в Свердловской области. Обновленный «Мой онлайн» за 230 руб. включает 15 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 450 минут на номера других операторов региона. Тарифный план «Мой онлайн+» за 330 руб. в месяц включает 25 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 550 минут на номера других операторов России. Клиенты компании не платят за междугороднюю связь: на всех тарифах линейки «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Мы начали воплощать стратегию «Другие правила» с запуска революционного для рынка продукта. Именно с переноса остатков Tele2 стала завоевывать репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи. За два года услуга доказала свою популярность: сейчас ею пользуется треть всех клиентов оператора, и она стала символом «других правил». Мы расширяем аудиторию сервиса и предлагаем воспользоваться им еще и абонентам других операторов при подключении к Tele2. Они смогут перейти в нашу сеть, сохранив остатки своих прошлых пакетных тарифов. Услуга бесплатна и уникальна для телеком-рынка – с ней новые клиенты уже с первых дней смогут оценить инновационные подходы Tele2.

В поддержку сервиса Tele2 запустила новую рекламную кампанию. На этот раз, как и в ролике 2017 года об услуге «Перенос остатков», герои предстают в образе пожарных. Они предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут и гигабайтов. В новом видео пожарные сначала спокойны и свободны от дел, а один из них даже дает интервью. Герой рассказывает корреспондентам об успехах команды спасателей:

- У абонентов Tele2 все в полном порядке…» Но вдруг герои замечают, что «при переходе с чужой территории зафиксировано сгорание»: абоненты других операторов теряют остатки минут и гигабайтов. Команда Tele2 решает: «Правило это надо менять – при подключении к Tele2 остатки больше не будут сгорать.

Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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