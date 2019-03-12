В трех городских округах Урала четверть жителей подсела на коммунальные субсидии

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-12T18:17:20+03:00

Им не хватает своих денег для оплаты квитанций

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Жители Свердловской области все чаще обращаются к чиновникам за помощью при оплате коммунальных и жилищных квитанций. Такие выводы следуют из свежей статистики Свердловскстата.

На конец прошлого года на Урале правом получения субсидий на оплату квитанций воспользовались больше 92 тысяч семей. Социальной защитой чаще всего пользуются в Режевском городском округе – 29,7% от общего числа семей, в Верхней Туре – 25,9%, в Пышминском ГО – 24,6%, - сообщают Свердловскстате. – Средний размер субсидий составляет 1378 рублей, что меньше суммы за 2017 год на 1,7%.

В Екатеринбурге средний показатель достиг 1542 рублей. Самые большие выплаты получили семьи из ГО Верхнее Дуброво – 2446,3 рубля, Асбеста – 2024,8 и Дегтярска – 2003,9. В Свердловскстате подчеркнули, что общий процент воспользовавшихся субсидиями по области составляет всего 6,5%. Однако другие виды социальной поддержки получает порядка 22,4% населения или 967 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU