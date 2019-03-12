2019-03-12T18:17:20+03:00
Недвижимость

В трех городских округах Урала четверть жителей подсела на коммунальные субсидии

Им не хватает своих денег для оплаты квитанций
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Свердловской области все чаще обращаются к чиновникам за помощью при оплате коммунальных и жилищных квитанций. Такие выводы следуют из свежей статистики Свердловскстата.

На конец прошлого года на Урале правом получения субсидий на оплату квитанций воспользовались больше 92 тысяч семей. Социальной защитой чаще всего пользуются в Режевском городском округе – 29,7% от общего числа семей, в Верхней Туре – 25,9%, в Пышминском ГО – 24,6%, - сообщают Свердловскстате. – Средний размер субсидий составляет 1378 рублей, что меньше суммы за 2017 год на 1,7%.

В Екатеринбурге средний показатель достиг 1542 рублей. Самые большие выплаты получили семьи из ГО Верхнее Дуброво – 2446,3 рубля, Асбеста – 2024,8 и Дегтярска – 2003,9. В Свердловскстате подчеркнули, что общий процент воспользовавшихся субсидиями по области составляет всего 6,5%. Однако другие виды социальной поддержки получает порядка 22,4% населения или 967 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Свердловской области будут платить за мусор на 10-30% меньше
Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2
В центре Екатеринбурга провалился асфальт
В Екатеринбурге двух полицейских уволили за скрытие многомиллионных доходов
Из-за коммунальной аварии в Нижней Туре без воды остались 22 многоквартирных дома
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 9,6% в январе-феврале
В Екатеринбурге строители до конца апреля закрыли движение в переулке Широком
В Екатеринбург привезли медали турнира по дзюдо «Большой шлем»
Проезд в екатеринбургском метро может подорожать до 32 рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового главу Комитета по транспорту
В Екатеринбурге соберутся мэры со всего мира
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали победителями XIX Всероссийского конкурса «Инженер года»
Житель Карпинска из-за одного ругательства в свой адрес убил трех друзей
В Екатеринбурге коммунальщики будут искать жителей без прописки
Житель Березовского два года прятался в другом регионе, боясь сесть в тюрьму за убийство бездомного
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
В Екатеринбурге задержали рецидивиста с обрезом, угрожавшего поджечь дом
В торговом центре Екатеринбурга изъято 666 пар поддельных кроссовок
На Урале погиб рабочий, чистивший снег на крыше жилого дома
Дорожники предупреждают уральских водителей о сильном снегопаде
В Асбесте посадили разбойника, обокравшего и избившего пенсионерку
Пуски ракет и стрельба из пушек: авиация ЦВО поднята по тревоге
В Екатеринбурге из-за отравлений посетителей закрыли кафе «Марьяж»
В Сухом Логу из-за коммунальной аварии обезвожены 17 жилых домов
Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль