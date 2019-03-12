2019-03-12T17:23:24+03:00
Недвижимость

В центре Екатеринбурга провалился асфальт

Коммунальщики отключили воду
Галина Ниценкова
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Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в соцсети ВКонтактеФото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в соцсети ВКонтакте
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На перекрестке улиц Малышева-Чернышевского в Екатеринбурге провалился асфальт. Посреди проезжей части образовалась большая трещина. Специалисты «Водоканала» подтвердили информацию:

- Обнаружена скрытая утечка на водоводе диаметром 500 миллиметров. Сейчас водоснабжение отключено, утечка прекратилась. Завтра будут аварийные раскопки на этом месте, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе МУП «Водоканал».

Специалисты обещают в ближайшее время все починить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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