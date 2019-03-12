В Екатеринбурге двух полицейских уволили за скрытие многомиллионных доходов

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-12T16:40:44+03:00

У одного из них нашли незадекларированную квартиру в Сысерти

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Прокуратура Свердловской области добилась увольнения двоих полицейских из Екатеринбурга после выявленных нарушений. Выяснилось, что силовики скрывали свои доходы от начальства.

Так у одного из них нашли незадекларированную квартиру в Сысертском районе, которую он купил в 2016 году за 3,9 миллионов рублей. При этом общий совокупный доход данного сотрудника и его супруги за 3 предшествовавших года составил чуть более 2,1 млн. рублей.

- Одним из руководящих сотрудников отдела № 10 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу не представлена справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, следователем отдела № 7 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу не предоставлена справка за 2016 год, одним из руководителей отдела № 6 УМВД России по г. Екатеринбургу не предоставлена справка за 2017 год, - добавили в прокуратуре.

Помимо того, что двух полицейских уволили, еще 77 были привлечены к ответственности. В региональном главке отметили, что немедленно отреагировали на результаты прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU