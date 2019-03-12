Из-за коммунальной аварии в Нижней Туре без воды остались 22 многоквартирных дома
С настоящей засухой столкнулись жители Нижней Туры во вторник 12 марта. Из-за аварии на трубопроводе без холодной воды остались жители 22 многоквартирных домов.
- Временно ограничена подача холодной воды в 22 жилых многоквартирных дома по улицам Скорыкина, Нагорной, Сиреневой, 40 лет Октября, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В ремонтных работах задействованы аварийно-восстановительные бригады в составе семи человек и трех единиц спецтехники.
Для жителей пострадавших от отключения домов организован подвоз воды в автоцистернах, добавляют в МЧС.
- На месте находится оперативная группа МЧС, - отмечают в ведомстве. - Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях.
ИСТОЧНИК KP.RU