Из-за коммунальной аварии в Нижней Туре без воды остались 22 многоквартирных дома

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-12T16:31:28+03:00

На время ЧП питьевую воду им подвозят на автоцистернах

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С настоящей засухой столкнулись жители Нижней Туры во вторник 12 марта. Из-за аварии на трубопроводе без холодной воды остались жители 22 многоквартирных домов.

- Временно ограничена подача холодной воды в 22 жилых многоквартирных дома по улицам Скорыкина, Нагорной, Сиреневой, 40 лет Октября, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В ремонтных работах задействованы аварийно-восстановительные бригады в составе семи человек и трех единиц спецтехники.

Для жителей пострадавших от отключения домов организован подвоз воды в автоцистернах, добавляют в МЧС.

- На месте находится оперативная группа МЧС, - отмечают в ведомстве. - Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU