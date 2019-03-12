2019-03-12T15:42:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге строители до конца апреля закрыли движение в переулке Широком

Здесь будут прокладывать ливневую канализацию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Автомобилистам Екатеринбурга, чей путь пролегает через переулок Широкий, полтора месяца придется искать пути объезда.

Специалисты ООО «ДК-Строй» до 30 апреля закрыли участок переулка Широкого от его пересечения с улицей Гастелло до Щербакова. В течение этого времени рабочие будут прокладыывать здесь ливневую канализацию.

- Все это время водителям предстоит объезжать зону строительства ливневки по соседним улицам Гастелло, Дальневосточной, а также – по площади Жуковского и по переулку Гончарному, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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