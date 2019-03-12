2019-03-12T15:42:05+03:00
Спорт

В Екатеринбург привезли медали турнира по дзюдо «Большой шлем»

Всего на соревнованиях будут разыграны 14 комплектов наград
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба турнира «Большой шлем»Фото: пресс-служба турнира «Большой шлем»
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В Екатеринбург прибыли комплекты медалей, которые будут вручены победителям и призерам международного турнира по дзюдо «Большой шлем».

Разработчики, которые занимались дизайном наград первых соревнований в 2017 году решили, что менять концепцию они не будут, только даты.

- Мы хотели, чтобы призеры турнира получили награду, которая была бы связана с нашим регионом и напоминала бы им о Свердловской области, - вспоминает руководитель дирекции «Большого шлема» Иван Манжаров. - Когда мы задумались о дизайне медалей, у нас уже был талисман соревнований - ящер Дзюдан, ведь именно ящерица у многих ассоциируется с нашим краем. Это и Хозяйка Медной горы, и Павел Бажов, поэтому ящерица стала основой медали. Тогда медали пришлись по душе всем участникам турнира, поэтому теперь мы только меняем даты на них, а общая концепция остается изначальной.

Медали изготовлены из металла, с добавлением золота, серебра и бронзы с рисунком из цветной эмали. Всего на турнире будет разыграно 14 комплектов наград: 14 медалей высшего достоинства, столько же серебряного, а вот бронзовых наград 28, потому что в каждой весовой категории соревнований по дзюдо вручают по две бронзы.

За третье место борются спортсмены, которые проиграли в полуфинальных схватках и выигравшие все схватки вплоть до полуфинала.

Бороться за звание лучших будут дзюдоисты из 48 стран. Самая большая делегация - российская - 56 человек, среди них и пятеро свердловчан: Сахават Гаджиев, Наталья Голомидова, Яна Полякова, Ксения Чибисова и Алена Прокопенко.

Турнир пройдет с 15 по 17 марта а ДИВСе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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