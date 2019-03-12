Проезд в екатеринбургском метро может подорожать до 32 рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-12T14:53:33+03:00

Руководство метро может снизить максимальный тариф по своему устмотрению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Именно такой максимальный тариф установила Региональная энергетическая комиссия

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Слухи о том, что проезд в екатеринбургской подземке подорожает, ходили давно. Теперь эта информация точная и подтверждена официально. Региональная энергетическая комиссия опубликовала документ, согласно которому перевозчики в метро могут увеличить сумму проезда до 32 рублей.

- Настоящий тариф является предельным максимальным и может понижаться перевозчиком самостоятельно исходя из экономической целесообразности, - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Контроль за исполнением постановления возложено на первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

ИСТОЧНИК KP.RU