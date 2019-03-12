Проезд в екатеринбургском метро может подорожать до 32 рублей
Слухи о том, что проезд в екатеринбургской подземке подорожает, ходили давно. Теперь эта информация точная и подтверждена официально. Региональная энергетическая комиссия опубликовала документ, согласно которому перевозчики в метро могут увеличить сумму проезда до 32 рублей.
- Настоящий тариф является предельным максимальным и может понижаться перевозчиком самостоятельно исходя из экономической целесообразности, - говорится в документе.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления возложено на первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.
ИСТОЧНИК KP.RU