2019-03-12T14:53:33+03:00
Общество

Проезд в екатеринбургском метро может подорожать до 32 рублей

Именно такой максимальный тариф установила Региональная энергетическая комиссия
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Руководство метро может снизить максимальный тариф по своему устмотрениюРуководство метро может снизить максимальный тариф по своему устмотрениюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Слухи о том, что проезд в екатеринбургской подземке подорожает, ходили давно. Теперь эта информация точная и подтверждена официально. Региональная энергетическая комиссия опубликовала документ, согласно которому перевозчики в метро могут увеличить сумму проезда до 32 рублей.

- Настоящий тариф является предельным максимальным и может понижаться перевозчиком самостоятельно исходя из экономической целесообразности, - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Контроль за исполнением постановления возложено на первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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