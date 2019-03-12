2019-03-12T14:33:24+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга назначил нового главу Комитета по транспорту

Должность займет Игорь Ощепков
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. Пост занял Игорь Ощепков.

Он окончил Уральский политехнический институт имени Кирова и Уральскую академию госслужбы.

Фото: екатеринбург.рф

Фото: екатеринбург.рф

- С 1985 до 2011 года служил в органах внутренних дел МВД РФ. Прошел профессиональный путь от инспектора дорожно-патрульной службы до начальника ГИБДД города Екатеринбурга. Закончил службу в должности заместителя начальника УВД города Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе мэрии.

С 2011 года Игорь Ощепков занимал пост территориального менеджера по транспортному направлению в Уральском банке ПАО Сбербанк.

С 12 марта 2019 года назначен председателем Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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