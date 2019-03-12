Мэр Екатеринбурга назначил нового главу Комитета по транспорту
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. Пост занял Игорь Ощепков.
Он окончил Уральский политехнический институт имени Кирова и Уральскую академию госслужбы.
Фото: екатеринбург.рф
- С 1985 до 2011 года служил в органах внутренних дел МВД РФ. Прошел профессиональный путь от инспектора дорожно-патрульной службы до начальника ГИБДД города Екатеринбурга. Закончил службу в должности заместителя начальника УВД города Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе мэрии.
С 2011 года Игорь Ощепков занимал пост территориального менеджера по транспортному направлению в Уральском банке ПАО Сбербанк.
С 12 марта 2019 года назначен председателем Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU