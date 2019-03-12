В Екатеринбурге соберутся мэры со всего мира

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-12T14:26:21+03:00

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Осенью в Екатеринбурге пройдет Всемирный день городов, который проводится под эгидой ООН. В предыдущие годы столицей этого мероприятия становились Шанхай, Милан, Кито, Ливерпуль. Решение было объявлено в штаб-квартире ООН-Хабитат в кенийском Найроби.

- В Екатеринбург прилетят представители городов со всего мира: мэры, министры, сотрудники национальных и региональных органов власти, эксперты и журналисты. Это будет большой международный «форум городов», который проводится под общим лозунгом «Лучше город - лучше жизнь», - написал в Instagram Евгений Куйвашев. - И очень важно, что местом проведения стал Екатеринбург, который все больше укрепляется в статусе глобального города.

Всемирный день городов пройдет 31 октября. В этих же числах уральская столица будет принимать форум «100+».

ИСТОЧНИК KP.RU