В Екатеринбурге соберутся мэры со всего мира
Осенью в Екатеринбурге пройдет Всемирный день городов, который проводится под эгидой ООН. В предыдущие годы столицей этого мероприятия становились Шанхай, Милан, Кито, Ливерпуль. Решение было объявлено в штаб-квартире ООН-Хабитат в кенийском Найроби.
- В Екатеринбург прилетят представители городов со всего мира: мэры, министры, сотрудники национальных и региональных органов власти, эксперты и журналисты. Это будет большой международный «форум городов», который проводится под общим лозунгом «Лучше город - лучше жизнь», - написал в Instagram Евгений Куйвашев. - И очень важно, что местом проведения стал Екатеринбург, который все больше укрепляется в статусе глобального города.
Всемирный день городов пройдет 31 октября. В этих же числах уральская столица будет принимать форум «100+».
ИСТОЧНИК KP.RU