В Екатеринбурге коммунальщики будут искать жителей без прописки
С 1 января в Свердловской области стартовала «мусорная реформа» из-за чего изменилась структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Раньше «мусорная графа» включалась с состав платы за содержание жилья, а теперь это отдельная коммунальная услуга, выделенная в квитанции отдельной строкой.
В прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга разъясняют, что размер оплаты за эту услугу рассчитывается по тарифу, исходя из числа граждан, постоянно или временно проживающих в помещении.
- Управляющие организации вправе составлять акты об установлении количества фактически проживающих в жилом помещении граждан, не зарегистрированных в этом помещении. Для жилых помещений, в которых граждане не проживают, учитывается количество собственников помещения, - разъяснили «Комсомолке» в надзорном ведомстве.
Из-за того, что затраты на ТКО исключены из структуры тарифа за содержание жилья, теперь снижены ставки платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом и текущий ремонт общего имущества.
Такие решения могут принять и на собраниях собственников, и органы управления товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов.
ИСТОЧНИК KP.RU