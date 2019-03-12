2019-03-12T15:25:59+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге коммунальщики будут искать жителей без прописки

Им придется платить за мусор наравне со всеми
Лев ИСТОМИН
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За вывоз мусора должны платить все, кто проживает рядом с контейнерной площадкойЗа вывоз мусора должны платить все, кто проживает рядом с контейнерной площадкойФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 января в Свердловской области стартовала «мусорная реформа» из-за чего изменилась структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Раньше «мусорная графа» включалась с состав платы за содержание жилья, а теперь это отдельная коммунальная услуга, выделенная в квитанции отдельной строкой.

В прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга разъясняют, что размер оплаты за эту услугу рассчитывается по тарифу, исходя из числа граждан, постоянно или временно проживающих в помещении.

- Управляющие организации вправе составлять акты об установлении количества фактически проживающих в жилом помещении граждан, не зарегистрированных в этом помещении. Для жилых помещений, в которых граждане не проживают, учитывается количество собственников помещения, - разъяснили «Комсомолке» в надзорном ведомстве.

Из-за того, что затраты на ТКО исключены из структуры тарифа за содержание жилья, теперь снижены ставки платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом и текущий ремонт общего имущества.

Такие решения могут принять и на собраниях собственников, и органы управления товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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