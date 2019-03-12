Житель Березовского два года прятался в другом регионе, боясь сесть в тюрьму за убийство бездомного

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-12T11:53:20+03:00

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В Березовском будут судить одного бездомного за убийство другого. Трагедия произошла в производственном ангаре поселка Старопышминск. Приятели поругались, и в ход пошли кулаки. Обвиняемый сначала бил знакомого руками и ногами, а затем несколько раз ударил тяжёлым поленом. От травм потерпевший скончался.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Пытаясь замести следы, обвиняемый сбросил тело в глубокий коллектор недалеко от места преступления. В дальнейшем мужчина, не имевший определённого места жительства, перебрался в другой регион. Устойчивых социальных или родственных связей у потерпевшего не имелось, поэтому исчезновение особого беспокойства у знавших его людей не вызвало, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Преступление долго оставалось неизвестным пока спустя два года скелетированные останки не были найдены местными жителями.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ходе расследования удалось установить личность потерпевшего, а также круг его общения и вычислить преступника. Предполагаемого злоумышленника объявили в розыск, обнаружив чуть позже в другом регионе.

Свою вину мужчина признал.

ИСТОЧНИК KP.RU