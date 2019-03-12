2019-03-12T11:28:18+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали рецидивиста с обрезом, угрожавшего поджечь дом

Мужчине грозит до четырех лет колонии
Галина Ниценкова
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге в подъезде жилого дома по улице Крауля полиция задержала мужчину с огнестрельным обрезом. 39-летний мужчина был пьян и угрожал поджечь одну из квартир.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали дебошира, изъяв у него 28 патронов. Сам мужчина утверждал, что оружие с патронами не его.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия», максимальный срок которого составляет четыре года лишения свободы, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проверяет задержанного на причастность к другим правонарушениям.

Ранее задержанный мужчина уже имел проблемы с законом. В Екатеринбург он приехал из ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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