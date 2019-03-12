В Торговом центре Екатеринбурге изъято 666 пар поддельных кроссовок
Екатеринбургские таможенники изъяли в одном из торговых центров Екатеринбурга 406 килограммов контрафактных кроссовок и кед. Все 666 пар обуви были промаркированы известными брендами Adidas, New Balance, Reebok, Nike, Fila, Asics, Puma и Ecco.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
- При этом у продавца не было разрешения на продажу от правообладателей. Для определения стоимости изъятой партии и оценки ущерба, нанесенного правообладателям, назначена таможенная экспертиза, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В зависимости от результатов заключения будет рассмотрен вопрос о привлечении предпринимателя к административной или уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU