В Торговом центре Екатеринбурге изъято 666 пар поддельных кроссовок

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-12T09:49:55+03:00

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Екатеринбургские таможенники изъяли в одном из торговых центров Екатеринбурга 406 килограммов контрафактных кроссовок и кед. Все 666 пар обуви были промаркированы известными брендами Adidas, New Balance, Reebok, Nike, Fila, Asics, Puma и Ecco.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- При этом у продавца не было разрешения на продажу от правообладателей. Для определения стоимости изъятой партии и оценки ущерба, нанесенного правообладателям, назначена таможенная экспертиза, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В зависимости от результатов заключения будет рассмотрен вопрос о привлечении предпринимателя к административной или уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU