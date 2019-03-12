2019-03-12T09:49:55+03:00
Общество

В Торговом центре Екатеринбурге изъято 666 пар поддельных кроссовок

Обувь была промаркирована семью известными брендами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Екатеринбургские таможенники изъяли в одном из торговых центров Екатеринбурга 406 килограммов контрафактных кроссовок и кед. Все 666 пар обуви были промаркированы известными брендами Adidas, New Balance, Reebok, Nike, Fila, Asics, Puma и Ecco.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- При этом у продавца не было разрешения на продажу от правообладателей. Для определения стоимости изъятой партии и оценки ущерба, нанесенного правообладателям, назначена таможенная экспертиза, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В зависимости от результатов заключения будет рассмотрен вопрос о привлечении предпринимателя к административной или уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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